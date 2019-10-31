73 человека погибли из-за пожара в пассажирском поезде в Пакистане
31 октября 2019 - 13:06 AMT
PanARMENIAN.Net - Не менее 73 человек погибли во время пожара в трех загоревшихся вагонах пассажирского поезда, следовавшего в Пакистане из Карачи в Равалпинди. Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Geo TV, всего в вагонах было 209 человек.
Он загорелся после взрыва газовых баллонов, в результате чего огонь быстро распространился на два соседних вагона. В итоге пожаром были охвачены два вагона экономкласса и один вагон бизнес-класса.
"Огонь уже локализован, ведется проливка составов", - заявил министра железнодорожного транспорта Шейха Рашида Ахмеда.
По его словам, взорвались два баллона, на которых готовили пищу.
“Во время приготовления использовалось растительное масло, которое и стало причиной быстрого распространения огня, - отметил министр. - Большая часть погибших - люди, выпрыгивавшие из состава в попытке спастись от огня".
В спасательной операции участвуют пакистанские ВС.
"Солдаты пакистанской армии находятся во взаимодействии с гражданской администрацией, армейские вертолеты уже достигли места происшествия, - заявили армейской пресс-службе. - Врачи и медработники пакистанской армии оказывают необходимую медицинскую помощь".
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