Пашинян: Резолюция Палаты представителей придаст темп процессу признания Геноцида

PanARMENIAN.Net - Резолюция Палаты представителей Конгресса США о Геноциде армян в Османской империи придаст темп процессу признания геноцида в мире.

Такое менние выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны.

Подчеркнув важность резолюции, он поблагодарил всех проголосовавших за решение конгрессменов и структуры диаспоры, десятилетиями работающие в направлении признания.

«В действительности, решение назрело давно. Почти все штаты признали факт геноцида на местном уровне, и это решение стало пиком процесса», отметил он.