Пашинян: Резолюция Палаты представителей придаст темп процессу признания Геноцида
31 октября 2019 - 17:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Резолюция Палаты представителей Конгресса США о Геноциде армян в Османской империи придаст темп процессу признания геноцида в мире.
Такое менние выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства страны.
Подчеркнув важность резолюции, он поблагодарил всех проголосовавших за решение конгрессменов и структуры диаспоры, десятилетиями работающие в направлении признания.
«В действительности, решение назрело давно. Почти все штаты признали факт геноцида на местном уровне, и это решение стало пиком процесса», отметил он.
Самое значимое
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Премьер-министр сказал, что это - угроза армянскому народу.
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