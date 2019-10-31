PegasFly начнет осуществлять рейсы между Ереваном и Самарой

PegasFly начнет осуществлять рейсы между Ереваном и Самарой
31 октября 2019 - 18:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Полеты в столицу Армении будет выполнять Авиакомпания PegasFly начнет выполнять рейсы из Самары в Ереван.

Как пишет "Самара-КП", самолеты в Ереван будут летать один раз в неделю по понедельникам.

«Время отправления из Самары — 17:10, а из Еревана — 13:15 по местному времени. Полеты будут осуществляться на самолетах Embraer 190", - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

В Ереван летают также самолеты Airbus A320 авиакомпании «Уральские Авиалинии» - также один раз, но по субботам. Из Самары они отправляются в 8:45, а из Еревана — в 12:15.

Ссылки по теме:
http://https://www.samara.kp.ru/online/news/3657909/
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