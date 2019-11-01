Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании

Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании
1 ноября 2019 - 16:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Дипломаты Армении в США активно работают с телекомпанией CBS по вопросу выпущенного в эфир 17 октября эпизода сериала SEAL Team.

Телеканал и сериал оказались в центре скандала после показа эпизода, в котором американский спецназ «спешил на помощь» «единственному союзнику США в регионе – Азербайджану» в его борьбе против «армянских повстанцев» создавших угрозу для электростанции в Нагорном Карабахе. В итоге оказалось, что станция была «захвачена» иранцами.

Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД в ответ на письменный запрос.

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