Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании

PanARMENIAN.Net - Дипломаты Армении в США активно работают с телекомпанией CBS по вопросу выпущенного в эфир 17 октября эпизода сериала SEAL Team.

Телеканал и сериал оказались в центре скандала после показа эпизода, в котором американский спецназ «спешил на помощь» «единственному союзнику США в регионе – Азербайджану» в его борьбе против «армянских повстанцев» создавших угрозу для электростанции в Нагорном Карабахе. В итоге оказалось, что станция была «захвачена» иранцами.

Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД в ответ на письменный запрос.