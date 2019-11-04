На старых iPhone и iPad отключат интернет
4 ноября 2019 - 10:39 AMT
PanARMENIAN.Net - Компания Apple предупредила владельцев iPhone и iPad, что они не смогут подключиться к интернету, если не обновят программное обеспечение (ПО) своих смартфонов. Речь идет о гаджетах, изготовленных до 2012 года.
Компания объяснила это особенностью встроенных в девайсы GPS-модулей. Они требуют перезагрузки каждые 19 лет, пишет «Ъ» со ссылкой на телеканал CNN.
Если их не обновить, то произойдет сбой, после могут возникнуть трудности с выходом в интернет. Также сбой затронет работу App Store, iCloud, электронную почту и поиск сайтов.
Телеканал отметил, что это коснется iPhone 4 и 5, а также iPad mini с поддержкой сотовой связи, iPad и iPad 2. Пользователям этих гаджетов необходимо установить версии ПО 10.3.4 или 9.3.6.
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