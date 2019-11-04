Пашинян: Крупные налогоплательщики РА в 2019 выплатили на 13.5% больше

Пашинян: Крупные налогоплательщики РА в 2019 выплатили на 13.5% больше
4 ноября 2019 - 11:35 AMT

PanARMENIAN.Net - За январь-сентябрь 2019 года 1000 крупных налогоплательщиков Армении выплатили в государственный бюдже налоги на сумму 765 млрд драмов, что на 13.5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он отметил, что за первые 9 месяцев 2019 года 10 крупнейших налогоплательщиков страны выплатили в госбюджет 190 млрд драмов, что на 21.5 млрд драмов или на 12.6% превышает показатель за аналогичный период прошлого года. 100 крупных налогоплательщиков выплатили на 50 млрд больше налогов – по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«Чтобы оказаться в списке 1000 крупнейших налогоплательщиков за отчетный период 2019 года, компании должны были выполнить налоговые обязательства на сумму, по меньшей мере, 119 млн драмов, в 2018 году – чуть больше 98 млн драмов, а в 2017 году для этого было бы достаточно и 80 млн драмов», – отметил Пашинян.

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Запись Никола Пашиняна в Facebook
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