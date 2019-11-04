Армянский полузащитник Эрик Петросян перейдет в «Сочи»
4 ноября 2019 - 11:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник армянского «Пюника» Эрик Варданян продолжит карьеру в «Сочи».
Контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года. Интересы Варданяна при переходе из «Пюника» в «Сочи» представлял известный футбольный функционер Дмитрий Селюк, пишет Sport24.
«На сегодняшний день Варданян является самым талантливым молодым футболистом из Армении. У меня уже был опыт работы с двумя армянскими игроками — это Генрих Мхитарян и Араз Озбилиз. Сейчас я занимаюсь делами Эрика, который является футболистом сборной Армении и выступает на позиции атакующего полузащитника.
У Эрика было много предложений. Все знают об интересе к нему в том числе со стороны «Локомотива», о чем говорили, в частности, гендиректор московского клуба Василий Кикнадзе и тренировавший «Пюник» Александр Тарханов. Кстати, Тарханов рассказывал о Варданяне «Уралу», который тоже был заинтересован в этом игроке. Также были предложения из Чехии», - отметил Селюк.
По его словам, лучшее предложение сделал «Сочи», который был конкретен и четок в своих желаниях.
«Сразу скажу, что «Сочи» приобрел Эрика за гораздо меньшие деньги по сравнению с теми, за которые его хотел купить «Локомотив». Для тех российских болельщиков, кто не в курсе, хотелось бы сообщить, что Эрик с 11 до 16 лет воспитывался в академии «Барселоны». Причем не в фейковой московской академии, а в самом клубе. Футболист, прошедший 5 лет обучения в «Барселоне», как минимум очень неплохо умеет играть в футбол», - добавил он.
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