Глава МИД Армении примет участие в посвященных 10-летию ВП мероприятиях в Швеции

PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом будет находиться в Швеции – для участия в министерском диалоге к 10-летию Восточного партнерства и предстоящих в его рамках мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

Глава МИД Армении в качестве докладчика выступит на мероприятиях на тему «Министерское обсуждение высокого уровня: новое политическое видение Восточного партнерства» и «Связывая Восточное партнерство с повесткой устойчивого развития -2030».

Мнацаканян выступит с посвященной ВП лекцией в Институте международных отношений Швеции.

В рамках визита глава МИД Армении примет участие также в ряде мероприятий и проведет встречи с коллегами.