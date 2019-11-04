Глава МИД Армении примет участие в посвященных 10-летию ВП мероприятиях в Швеции
4 ноября 2019 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян с рабочим визитом будет находиться в Швеции – для участия в министерском диалоге к 10-летию Восточного партнерства и предстоящих в его рамках мероприятиях. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
Глава МИД Армении в качестве докладчика выступит на мероприятиях на тему «Министерское обсуждение высокого уровня: новое политическое видение Восточного партнерства» и «Связывая Восточное партнерство с повесткой устойчивого развития -2030».
Мнацаканян выступит с посвященной ВП лекцией в Институте международных отношений Швеции.
В рамках визита глава МИД Армении примет участие также в ряде мероприятий и проведет встречи с коллегами.
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