Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика

PanARMENIAN.Net - В переговорном процессе по карабахскому конфликту наблюдается довольно интересная динамика. Об этом в прямом эфире в Facebook заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Уровень напряженности, в целом, намного ниже, но, к сожалению, она сохраняется. У нас, к сожалению, бывают потери. Никто не говорит, что карабахская проблема решена и что мирное урегулирование достигнуто. С другой стороны, могу констатировать, что в переговорном процессе наблюдается довольно интересная динамика, стремление к поиску, желание найти», – отметил премьер.

Он отметил, что в целом ситуация, которая существует в армяно-азербайджанских отношениях, всегда сопряжена с угрозами, однако сегодня их не больше, чем было 3, 4 или 5 лет назад.

«И наоборот, если мы проследим за ситуацией на границе, то увидим резкое и значительное снижение напряженности за последние 1,5 года, и это произошло в контексте известных обсуждений в Душанбе, что не означает, однако, что напряженности нет», - добавил премьер.

По его словам, заговоры в вопросе Карабаха исключаются.

«Карабахская проблема – это не моя проблема, это не проблема группы, это общенациональная проблема. Переговоры ведутся по следующей логике: я сказал, что любое решение карабахской проблемы должно быть приемлемым для народов Армении, Карабаха и Азербайджана.

Моя главная задача – за столом переговоров вести поиск и найтиприемлемое для Армениии армянского народа решение. И когда в процессе переговоров будет сформировано решение, предложение, которое я смогу посчитать приемлемым для армянского народа, я представлю предложение касательно решения, у нас будет общенациональное обсуждение, и решения должны быть приняты в общенациональном формате», – отметил Пашинян.

Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать дажепроведение референдума.

Премьер подчеркнул, что представления властей Армении и Арцаха касательно урегулирования карабахской проблемы идентичны.

«Любые спекуляции по этой теме просто смешны, и мы часто проводим по этому вопросу обсуждения с властями Арцаха и президентом Арцаха Бако Саакяном», – сказал Пашинян.