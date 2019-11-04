Минобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 года
4 ноября 2019 - 13:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения ожидает получить многоцелевые истребители Су-30СМ по контракту с Россией в декабре 2019 года или январе-феврале 2020 года. Об этом заявил министр обороны Армении Давид Тоноян.
Он сообщил, что ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение.
«Приобретается и по контрактам, и по кредитным программам», - сказал министр, пишет Aysor.am.
На вопрос, из каких стран Армения приобретает вооружение, Тоноян ответил, что минимум из четырех стран.
Он также заявил, что российская 102-ая военная база модернизируется и по линии материально-технического обеспечения, и вооружения, а увеличение количества военнослужащих или территории не планируется.
Самое значимое
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
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