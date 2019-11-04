Тейлор Свифт удостоилась главного приза на MTV Europe Music Awards
4 ноября 2019 - 14:46 AMT
PanARMENIAN.Net - В испанской Севилье 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории «Лучшее видео» за клип ME!, кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США.
Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш Bad guy, пишет Deutsche Welle.
В то же время Ариана Гранде, которая, получив семь номинаций, считалась фавориткой конкурса, в итоге не удостоилась ни одной награды. В 2019 году впервые в истории конкурса вручали приз «рок-иконе»: в этой категории одержал победу вокалист группы Oasis Лиам Галлахер. А группа Green Day унесла награду как лучший рок-коллектив.
В свою очередь, награды вручали и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv, которая должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение - 2019», но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).
Фавориткой на вручении наград MTV EMA 2018 года была кубино-американская певица Камила Кабельо.
Самое значимое
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
Последние новости
Минобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 года ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Глава МИД Армении примет участие в посвященных 10-летию ВП мероприятиях в Швеции Мнацаканян выступит с посвященной ВП лекцией в Институте международных отношений Швеции.
Армянский полузащитник Эрик Петросян перейдет в «Сочи» Контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года