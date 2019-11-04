Тейлор Свифт удостоилась главного приза на MTV Europe Music Awards

PanARMENIAN.Net - В испанской Севилье 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории «Лучшее видео» за клип ME!, кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш Bad guy, пишет Deutsche Welle.

В то же время Ариана Гранде, которая, получив семь номинаций, считалась фавориткой конкурса, в итоге не удостоилась ни одной награды. В 2019 году впервые в истории конкурса вручали приз «рок-иконе»: в этой категории одержал победу вокалист группы Oasis Лиам Галлахер. А группа Green Day унесла награду как лучший рок-коллектив.

В свою очередь, награды вручали и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv, которая должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение - 2019», но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).

Фавориткой на вручении наград MTV EMA 2018 года была кубино-американская певица Камила Кабельо.