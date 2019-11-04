Тейлор Свифт удостоилась главного приза на MTV Europe Music Awards

Тейлор Свифт удостоилась главного приза на MTV Europe Music Awards
4 ноября 2019 - 14:46 AMT

PanARMENIAN.Net - В испанской Севилье 3 ноября прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории «Лучшее видео» за клип ME!, кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш Bad guy, пишет Deutsche Welle.

В то же время Ариана Гранде, которая, получив семь номинаций, считалась фавориткой конкурса, в итоге не удостоилась ни одной награды. В 2019 году впервые в истории конкурса вручали приз «рок-иконе»: в этой категории одержал победу вокалист группы Oasis Лиам Галлахер. А группа Green Day унесла награду как лучший рок-коллектив.

В свою очередь, награды вручали и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv, которая должна была представлять Украину на конкурсе «Евровидение - 2019», но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).

Фавориткой на вручении наград MTV EMA 2018 года была кубино-американская певица Камила Кабельо.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Главную награду MTV Europe Music Awards получила Тейлор Свифт
 Самое значимое
Умер французский актер армянского происхождения Шарль ЖерарУмер французский актер армянского происхождения Шарль Жерар
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
Партия Зеленского лидирует на выборах в РадуПартия Зеленского лидирует на выборах в Раду
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
В Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армянеВ Италии перевернулся автобус с туристами: В их числе есть армяне
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
На Шри-Ланке вновь заблокированы соцсетиНа Шри-Ланке вновь заблокированы соцсети
Временная блокировка мессенджеров вызвана нападениями на мечети и магазины мусульман в Северо-Западной провинции Шри-Ланки
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
В Ираке 40 человек погибли при разгоне акции протеста
Крупнейшая в истории Чили акция протеста: На улицы вышли более 1 млн человек
Канье Уэст запрещал работавшим над его альбомом людям заниматься добрачным сексом
Основатель Amazon - больше не богатейший человек мира
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Минобороны РА: Армения получит истребители Су-30СМ в начале 2020 года ВС Армении приобретают новое и модернизированное вооружение
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Глава МИД Армении примет участие в посвященных 10-летию ВП мероприятиях в Швеции Мнацаканян выступит с посвященной ВП лекцией в Институте международных отношений Швеции.
Армянский полузащитник Эрик Петросян перейдет в «Сочи» Контракт 21-летнего футболиста с командой РПЛ вступит в силу с 1 января 2020 года