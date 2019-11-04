Состояние Маска за неделю увеличилось на $2 млрд

PanARMENIAN.Net - Состояние американского бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $2 млрд до $22,9 млрд благодаря прибыли его компании Tesla. Результат превзошел ожидания, аналитики прогнозировали, что компания получит убыток.

Tesla 24 октября отчиталась о получении чистой прибыли в III квартале года, она составила $143 млн. После публикации отчетности стоимость акций Tesla выросла на 20%, пишут «Ведомости» со ссылкой на Forbes.

Два первых квартала года компания Илона Маска заканчивала с убытками. Возвращение к прибыли стало возможным благодаря существенному снижению затрат, пояснила Tesla.

При этом выручка компании в III квартале оказалась ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года: $6,3 млрд против $6,8 млрд. Эксперты предсказывали более высокую выручку – $6,43 млрд. На этот показатель оказало влияние трехкратное увеличение доли арендованных автомобилей, говорится в отчетности Tesla.