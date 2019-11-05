Возможность выиграть iPhone X по результатам рекламного розыгрыша «Смарт счет – смартфон»

PanARMENIAN.Net - Америабанк запускает рекламную кампанию «Смарт-счет – смартфон». Об этом сообщает пресс-служба банка.

В рамках кампании, клиенты, открывшие «Смарт» счет в Америабанке с 4 ноября по 3 декабря 2019 года, включительно, примут участие в рекламном розыгрыше и получат возможность выиграть смартфон iPhone X.

Всем клиентам, открывшим «Смарт» счет в течение указанного выше периода времени, до 10 декабря будут отправлены SMS- сообщения с порядковыми номерами. По итогам розыгрыша, который состоится 11 декабря, из этих номеров будет выбран один счастливый победитель.

Выигрышный номер будет размещен на официальном сайте и на Facebook странице, а с выигравшим сотрудники Банка свяжутся по телефонному номеру и/или адресу электронной почты, зарегистрированному в Банке. Все клиенты, открывшие счет в рамках рекламной кампании, получат платежную карту MasterCard Gold с бесплатным обслуживанием.