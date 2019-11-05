Forbes: Армянские вина ждет блестящее будущее
5 ноября 2019 - 12:24 AMT
PanARMENIAN.Net - Армянские вина, несмотря на неоднозначное прошлое, ждет блестящее будущее. Об этом говорится в статье Forbes, автор которой описывает современные винодельни Армении.
Более десяти лет назад в пещере возле горного городка Арени была обнаружена серия археологических находок. К ним относились самые ранние из известных ботинок, самая древняя из известных тканей мозга в Старом Свете и винодельня, возрастом 6100 лет – самая ранняя из когда-либо обнаруженных на земле. В месте, известном как пещера Арени-1, гости могут увидеть глиняные цилиндрические контейнеры (каждый диаметром более метра), где производилось вино для похоронных церемоний.
«Истина ясна: будь то для ритуалов или отдыха, армяне на протяжении тысячелетий пили ферментированный виноградный сок», - говорится в статье.
Отмечается, что в Ереване в 10 раз возросло число винных баров, а в 2018 году в стране появилось 25 новых виноделен.
Виноград в Армении растет в пяти областях, а в стране, согласно данным Фонда развития виноградарства и виноделия Армении, насчитывается более 400 местных сортов винограда, что примерно вдвое больше, чем в Италии, территория которой в 10 раз больше. Для изготовления вина используется виноград 31 сорта.
«Качество лучших армянских вин сегодня - белых или красных, розовых или игристых - зачастую очень высокое. Одна из ключевых причин заключается в том, что несколько армян, покинувших страну, возвращаются, «вооруженные» достаточным количеством денег, знаниями в бизнесе и маркетинге, а также необходимыми для винной сферы контактами, которые могут помочь их усилиям», - говорится в статье.
Самое значимое
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна
Рейсы в Италию откроются с января 2020 года, в Германию - с лета
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Азербайджан не в первый раз предпринимает попытки захвата грузинских территорий Подобные действия были предприняты в 2017 году.
Адвокаты Кочаряна вновь ходатайствовали о его освобождении под залог До этого прокуроры и представители правопреемников потерпевших возражали против обсуждения ходатайства о мере пресечения, однако суд разрешил адвокатам представить его.
Затулин: Армения для РФ - союзник, и в случае нападения на нее будет задействован механизм ОДКБ По его словам, в докладе исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова отмечалось, что есть определенная напряженность в зоне карабахского конфликта
Пашинян: ОДКБ имеет стратегическое значение для Армении По его словам, страны-члены ОДКБ конструктивно сотрудничают в направлении дальнейшего развития организации коллективной безопасности