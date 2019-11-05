Forbes: Армянские вина ждет блестящее будущее

PanARMENIAN.Net - Армянские вина, несмотря на неоднозначное прошлое, ждет блестящее будущее. Об этом говорится в статье Forbes, автор которой описывает современные винодельни Армении.

Более десяти лет назад в пещере возле горного городка Арени была обнаружена серия археологических находок. К ним относились самые ранние из известных ботинок, самая древняя из известных тканей мозга в Старом Свете и винодельня, возрастом 6100 лет – самая ранняя из когда-либо обнаруженных на земле. В месте, известном как пещера Арени-1, гости могут увидеть глиняные цилиндрические контейнеры (каждый диаметром более метра), где производилось вино для похоронных церемоний.

«Истина ясна: будь то для ритуалов или отдыха, армяне на протяжении тысячелетий пили ферментированный виноградный сок», - говорится в статье.

Отмечается, что в Ереване в 10 раз возросло число винных баров, а в 2018 году в стране появилось 25 новых виноделен.

Виноград в Армении растет в пяти областях, а в стране, согласно данным Фонда развития виноградарства и виноделия Армении, насчитывается более 400 местных сортов винограда, что примерно вдвое больше, чем в Италии, территория которой в 10 раз больше. Для изготовления вина используется виноград 31 сорта.

«Качество лучших армянских вин сегодня - белых или красных, розовых или игристых - зачастую очень высокое. Одна из ключевых причин заключается в том, что несколько армян, покинувших страну, возвращаются, «вооруженные» достаточным количеством денег, знаниями в бизнесе и маркетинге, а также необходимыми для винной сферы контактами, которые могут помочь их усилиям», - говорится в статье.