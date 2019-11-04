Microsoft в Японии перешла на 4-дневную рабочую неделю: Продуктивность выросла на 40%

PanARMENIAN.Net - Японское подразделение Microsoft подвело итоги месячного эксперимента по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Компания заметила, что продуктивность сотрудников выросла.

Эксперимент проходил в августе в рамках программы Work Life Choice Challenge 2019 Summer. В течение месяца 2300 сотрудников японского офиса Microsoft получали дополнительный выходной в пятницу. Компания не сокращала им зарплату и не отбирала дни из их ежегодно отпуска, пишет vc.ru.

Японский филиал Microsoft признал эксперимент успешным и заявил, что намерен его повторить. Основные итоги эксперимента:

Продуктивность, измеряемая в продажах на одного работника, увеличилась на 39,99% по сравнению с августом 2018 года.

Для экономии времени компания пересмотрела подход к рабочим встречам: большинство обсуждений перешло в онлайн, а встречи были ограничены 30 минутами.

Работающие четыре дня в неделю сотрудники на 25,4% реже брали отгулы. Потребление электроэнергии снизилось на 23%, расход бумаги — на 58%.

92,1% участников эксперимента заявили, что им понравилась четырехдневная рабочая неделя. Некоторые сотрудники признались, что им было сложно отдыхать в пятницу, зная, что остальной мир продолжает работать.

Переработки — одна из главных проблем рабочей культуры Японии. По данным властей, в 2016 году почти четверть компаний требовали от сотрудников работать сверхурочно свыше 80 часов в месяц. По данным министерства здравоохранения и труда Японии, в 2017 году в стране из-за переутомления погибли 190 человек, часть совершила самоубийство.

В апреле 2019 года в Японии вступил в силу закон, который ограничивает сверхурочную работу до 45 часов в месяц и 360 часов в год. За нарушение норм бизнесу грозит штраф до 300 тысяч иен (примерно $2800).