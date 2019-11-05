Facebook обновил лого

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила новый логотип. В нем используются только заглавные буквы и специально созданный шрифт.

Новый логотип был придуман, чтобы пользователи могли отличить компанию от одноименной соцсети, которая сохранит свой собственный бренд. Facebook появился как одно приложение, но сейчас у компании есть несколько продуктов, которые помогают людям общаться и развивать бизнес, поясняется в сообщении, пишут «Ведомости».

Facebook в ближайшее время начнет использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах, включая новый сайт компании. Увидеть его можно будет на стартовых страницах Instagram и WhatsApp.