Facebook обновил лого (видео)

Facebook обновил лого
  5 ноября 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Компания Facebook представила новый логотип. В нем используются только заглавные буквы и специально созданный шрифт.

Новый логотип был придуман, чтобы пользователи могли отличить компанию от одноименной соцсети, которая сохранит свой собственный бренд. Facebook появился как одно приложение, но сейчас у компании есть несколько продуктов, которые помогают людям общаться и развивать бизнес, поясняется в сообщении, пишут «Ведомости».

Facebook в ближайшее время начнет использовать новый логотип во всех своих продуктах и маркетинговых материалах, включая новый сайт компании. Увидеть его можно будет на стартовых страницах Instagram и WhatsApp.

Ссылки по теме:
Vedomosti.ru: Facebook обновил логотип
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