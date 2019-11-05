Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета
5 ноября 2019 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения занимает 8 место в рейтинге свободы интернета (Freedom on the Net), который был опубликован на сайте неправительственной организации Freedom House 5 ноября.
Согласно докладу организации, Армения улучшила свои показатели и вошла в список стран со свободным интернетом.
Всего в рейтинг вошли 65 стран мира. Авторы доклада оценивали страны по трем показателям:отсутствие препятствий к интернет-доступу, доступность контента и соблюдение прав пользователей.
Армения набрала 76 баллов из 100 возможных: чем больше баллов, тем лучший показатель у страны.
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Как говорится в докладе, в Армении продолжились позитивные изменения, вызванные бархатной революцией 2018 года. «Премьер-министр-реформист Никол Пашинян возглавил процесс по сокращению ограничений на контент и нарушений прав пользователей. В частности, снизилось насилие в отношении интернет-журналистов, а цифровые новостные СМИ получили большую свободу от экономического и политического давления», - отмечают авторы доклада.
Таким образом,Армения стала лидером по свободе интернета в Азии.
Первое место в рейтинге занимает Исландия, далее следуют Эстония, Канада, Германия, Австралия. США находятся на седьмом месте. Грузия всего на балл уступает Армении и также входит в список стран со свободным интернетом. Украина находится на 32 месте, Белоруссия – на 48, Казахстан – на 50, за ним идет Россия. Азербайджан и Турция включены в число стран с несвободным интернетом с 39-ю и 37-ю баллами соответственно.
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