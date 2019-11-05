ТАСС: ORSIS получила от МО РА приглашение решить вопрос по оружейному контракту неофициально

PanARMENIAN.Net - Компания «Промтехнология» (производитель снайперских винтовок ORSIS) получала от Минобороны Армении неофициальные приглашения для урегулирования вопросов по несостоявшемуся контракту на поставку партии оружия для армянского военного ведомства. Также были попытки «неофициального обращения в компанию от неких якобы приближенных к Министерству обороны Армении лиц», передает ТАСС со ссылкой на представителя ORSIS.

«Мы получали неофициальные приглашения Минобороны Армении приехать и сесть за стол переговоров. Были попытки неофициального обращения в компанию от неких приближенных к Минобороны людей. Считаем, что в данном случае это некорректно и недопустимо, диалог должен быть официальный», - сообщили в компании.

При этом в «Промтехнологии» выразили надежду, что до урегулирования спора в судебном порядке дело не дойдет.

В компании напомнили, что в знак протеста против исключения из закрытого тендера на крупную партию вооружений направляли письма на имя министра обороны страны Давида Тонояна.

«Самый возмутительный факт заключается в том, что после всех предыдущих действий с нас пытались незаконно взыскать банковскую гарантию, на что министерство обороны не имело права. Мы написали несколько официальных писем на имя министра с просьбой встретиться, не получили ни одного официального ответа. Гипотетически, даже если, допустим, Минобороны по какой-то причине нас решило исключить, но история с банковской гарантией просто абсурдна», - пояснил представитель компании.

В августе адвокат зарегистрированной в Армении компании «Орсис Армс», которая является резидентом российской компании ORSIS, сообщил, что ввиду исключения из закрытого тендера по приобретению крупного количества вооружения со стороны Минобороны Армении в Следственном комитете страны заведено уголовное дело. В конце октября в СМИ появилась информация, что Россия якобы собирается направить Армении ноту протеста из-за срыва оружейного тендера, но, как сообщили PanARMENIAN.Net в МИД Армении, эти сообщения не соответствовали действительности. Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в свою очередь сообщил, что ведомство не подтверждает получение какого-либо документа от российской стороны относительно компании ORSIS, добавив, что, пока идет правовой процесс, в ведомстве воздерживаются от официальных оценок ситуации.