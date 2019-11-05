Пашинян: ОДКБ имеет стратегическое значение для Армении
5 ноября 2019 - 14:22 AMT
PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян в Ереване провел встречу с руководителями парламентов стран-членов ОДКБ. Он отметил, что Организация договора о коллективной безопасности имеет стратегическое значение для Армении.
«Мы считаем, что ОДКБ – главный фактор стабильности и безопасности в нашем регионе. Мы придаем большое значение всем трем направлениям нашего сотрудничества в рамках ОДКБ. В первую очередь, это внешнеполитическая координация, военно-техническое сотрудничество и, конечно, наш общий подход в сфере безопасности перед лицом общих угроз.Однако, угрозы, к сожалению, также развиваются и меняются, и мы должны быть адекватны этим угрозам. Наша организация должна соответствовать тем современным реалиям, которые существуют в регионе и в мире», - заявил премьер.
По его словам, страны-члены ОДКБ конструктивно сотрудничают в направлении дальнейшего развития организации коллективной безопасности.
В Ереване 5 ноября проходят выездные заседания Совета и XII пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ.
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Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
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