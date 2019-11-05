Затулин: Армения для РФ - союзник, и в случае нападения на нее будет задействован механизм ОДКБ

PanARMENIAN.Net - Российская Федерация рассматривает Армению как союзника, и в случае нападения на нее будет задействован механизм ОДКБ. Об этом заявил 5 ноября в беседе с журналистами в Ереване первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель Института стран СНГ Константин Затулин.

По его словам, в докладе исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова отмечалось, что есть определенная напряженность в зоне карабахского конфликта, пишет Panorama.am.

«Выстрелы, как я понимаю, звучат с обеих сторон: и ответные, и всякие», – сказал Затулин.

На замечание журналистов об обстрелах ВС Азербайджана приграничных сел Тавушской области Армении, Затулин ответил: «Если Армения, как член ОДКБ, считает необходимым поставить этот вопрос перед другими участниками ОДКБ, она вправе это сделать. Но я не слышал о том, чтобы Армения такой вопрос ставила. Армения официально по этому поводу к ОДКБ не обращалась. Может быть, в данном случае не считают произошедшее достаточным основанием для того, чтобы так серьезно реагировать. Может поэтому. Опять же, это мои догадки».

Он также заявил, что страны ОДКБ имеют обязательства друг перед другом.

«Российская Федерация рассматривает Армению как союзника и, в случае нападения на нее, будет задействован механизм ОДКБ. Хочу обратить ваше внимание, что на территории Армении, в Гюмри, находится 102-ая российская военная база. И она не зря здесь находится, не только для красоты», – сказал Затулин.

В Ереване 5 ноября проходят выездные заседания Совета и XII пленарного заседания Парламентской Ассамблеи ОДКБ. В мероприятиях по приглашению Председателя Парламентской Ассамблеи Вячеслава Володина примет участие и выступит с докладом на тему «Обстановка в зоне ответственности ОДКБ и задачи организации в современных условиях» Исполняющий обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков.