Адвокаты Кочаряна вновь ходатайствовали о его освобождении под залог

PanARMENIAN.Net - В суде общей юрисдикции Еревана 5 ноября под председательством судьи Анны Данибекян началось очередное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Адвокат второго президента Айк Алумян заявил, что намерен представить ходатайство, которое касается меры пресечения. Сторона защиты ходатайствовала об освобождении Роберта Кочаряна под залог.

Представитель Кочаряна в Конституционном суде Арам Вардеванян заявил, что «право на свободу не может ставиться ниже или ограничиваться какого-либо другим правом», пишет Aysor.am.

До этого прокуроры и представители правопреемников потерпевших возражали против обсуждения ходатайства о мере пресечения, однако суд разрешил адвокатам представить его.

Вардеванян заявил, что ходатайствует о признании допустимым применения залога и принятии решения о замене меры пресечения Роберту Кочаряну в виде ареста на освобождение под залог, установив разумный залог.

Прокурор Геворк Багдасарян, однако, заявил, что прокуратура продолжает утверждать, что существует риск воспрепятствования расследованию и попытки скрыться от органа, осуществляющего производство.

Кочарян с 7 декабря 2018 года находился под стражей.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.