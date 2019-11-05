Азербайджан не в первый раз предпринимает попытки захвата грузинских территорий

Азербайджан не в первый раз предпринимает попытки захвата грузинских территорий
5 ноября 2019 - 17:44 AMT

PanARMENIAN.Net - Азербайджан в последнее время укрепил свои позиции на новых высотах на грузинском участке горы Бабакьяр (Папакар), сообщается в журналистском расследовании британского издания bellingcat.

Гора Бабакьяр является точкой соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана.

Это произошло в апреле 2019 года. Однако это не первая попытка Азербайджана укрепить позиции на территории Грузии. Подобные действия были предприняты и в 2017 году.

В январе 2017 года стало известно, что на участке грузино-азербайджанской границы длиной около 6.5 км, берущем начало от пересечения армяно-грузино-азербайджанской границы и тянущемся до КПП «Красный мост», азербайджанская сторона возвела оборонительные строения и опорные пункты, которые углубляются в территорию Грузии до 450 метров и в общей сложности занимают 800-1000 га грузинской территории. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил политолог Самвел Меликсетян, представив результаты собственных исследований.

Высота Бабакьяр, являющаяся важным стратегическим пунктом, полностью находится на территории Грузии: азербайджанская граница проходит к югу от вершины, чуть ниже от нее. Однако в этом участке азербайджанцы заняли саму высоту и проникли на глубину около 400 м, создав систему опорных пунктов, которая полностью находится на территории Грузии. Владение этой высотой дает тактические преимущества азербайджанской стороне над армянскими позициями в северо-восточном отрезке границы двух стран, на всем протяжении которой обустроены аналогичные укрепления.

В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.

Начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов 16 августа заявил, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах». Однако просмотрев последние спутниковые фотографии, сделанные Google, авторы bellingcat сообщают, что в апреле 2019 года военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии.

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