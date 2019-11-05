Азербайджан не в первый раз предпринимает попытки захвата грузинских территорий
5 ноября 2019 - 17:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Азербайджан в последнее время укрепил свои позиции на новых высотах на грузинском участке горы Бабакьяр (Папакар), сообщается в журналистском расследовании британского издания bellingcat.
Гора Бабакьяр является точкой соединения государственных границ Армении, Грузии и Азербайджана.
Это произошло в апреле 2019 года. Однако это не первая попытка Азербайджана укрепить позиции на территории Грузии. Подобные действия были предприняты и в 2017 году.
В январе 2017 года стало известно, что на участке грузино-азербайджанской границы длиной около 6.5 км, берущем начало от пересечения армяно-грузино-азербайджанской границы и тянущемся до КПП «Красный мост», азербайджанская сторона возвела оборонительные строения и опорные пункты, которые углубляются в территорию Грузии до 450 метров и в общей сложности занимают 800-1000 га грузинской территории. Об этом PanARMENIAN.Net сообщил политолог Самвел Меликсетян, представив результаты собственных исследований.
Высота Бабакьяр, являющаяся важным стратегическим пунктом, полностью находится на территории Грузии: азербайджанская граница проходит к югу от вершины, чуть ниже от нее. Однако в этом участке азербайджанцы заняли саму высоту и проникли на глубину около 400 м, создав систему опорных пунктов, которая полностью находится на территории Грузии. Владение этой высотой дает тактические преимущества азербайджанской стороне над армянскими позициями в северо-восточном отрезке границы двух стран, на всем протяжении которой обустроены аналогичные укрепления.
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Начальник штаба пограничных войск Азербайджана генерал-майор Эльчин Ибрагимов 16 августа заявил, что «азербайджанским пограничникам удалось продвинуться в нескольких направлениях на линии соприкосновения и занять позиции на стратегических высотах». Однако просмотрев последние спутниковые фотографии, сделанные Google, авторы bellingcat сообщают, что в апреле 2019 года военное продвижение Азербайджана произошло на территории Грузии.
Самое значимое
Пашинян назвал голосование историческим
Принимая за основу предложение премьер-министра, согласно ч.1 ст.133 Конституции, а также ч.2 ст.13 закона «О службе в Полиции», Валерия Осипяна освободить от должности начальника Полиции Республики Армения
Отмечается, что авиакомпании примут участие 5 самолетами, число которых может увеличиться еще на 2.
Он отметил, что в Армении не может быть судебной системы, не имеющей доверия народа.
Partner news
Последние новости
Затулин: Армения для РФ - союзник, и в случае нападения на нее будет задействован механизм ОДКБ По его словам, в докладе исполняющего обязанности Генерального секретаря ОДКБ Валерия Семерикова отмечалось, что есть определенная напряженность в зоне карабахского конфликта
ТАСС: ORSIS получила от МО РА приглашение решить вопрос по оружейному контракту неофициально При этом в «Промтехнологии» выразили надежду, что до урегулирования спора в судебном порядке дело не дойдет.
Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета В 2018 году страна была признана частично свободной.
Facebook обновил лого (видео) Новый логотип был придуман, чтобы пользователи могли отличить компанию от одноименной соцсети, которая сохранит свой собственный бренд.