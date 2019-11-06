Армяно-российский фильм об Араме Хачатуряне представят на Американском кинорынке
6 ноября 2019 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Ежегодный Американский кинорынок (American Film Market) открывается 6 ноября в Санта-Монике (штат Калифорния). В течение недели свою продукцию на этом крупнейшем в мире кинорынке будут представлять также и московские кинокомпании и студии.
Так, кинокомпания «Марс Медия» представит на Американском кинорынке фильм «Танец с саблями» (2018, режиссер Юсуп Разыков) о композиторе Араме Хачатуряне, сообщила руководитель международных продаж компании Мила Розанова, передает ТАСС.
«Это биографический фильм об Араме Хачатуряне, сделанный при сотрудничестве России и Армении, который выходит в прокат в этих двух странах в декабре 2019 года. Картина рассказывает о том, как композитор написал свое самое известное музыкальное произведение всего за восемь часов. Фильм уже продан в Японию, Таиланд, страны Латинской Америки, а в Санта-Монике мы планируем финализировать переговоры еще с несколькими странами», - отметила Розанова.
По информации организаторов Американского кинорынка, в этом году в Санту-Монику приедут свыше 7000 участников из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.
Самое значимое
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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