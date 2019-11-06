Армяно-российский фильм об Араме Хачатуряне представят на Американском кинорынке

Армяно-российский фильм об Араме Хачатуряне представят на Американском кинорынке
6 ноября 2019 - 10:59 AMT

PanARMENIAN.Net - Ежегодный Американский кинорынок (American Film Market) открывается 6 ноября в Санта-Монике (штат Калифорния). В течение недели свою продукцию на этом крупнейшем в мире кинорынке будут представлять также и московские кинокомпании и студии.

Так, кинокомпания «Марс Медия» представит на Американском кинорынке фильм «Танец с саблями» (2018, режиссер Юсуп Разыков) о композиторе Араме Хачатуряне, сообщила руководитель международных продаж компании Мила Розанова, передает ТАСС.

«Это биографический фильм об Араме Хачатуряне, сделанный при сотрудничестве России и Армении, который выходит в прокат в этих двух странах в декабре 2019 года. Картина рассказывает о том, как композитор написал свое самое известное музыкальное произведение всего за восемь часов. Фильм уже продан в Японию, Таиланд, страны Латинской Америки, а в Санта-Монике мы планируем финализировать переговоры еще с несколькими странами», - отметила Розанова.

По информации организаторов Американского кинорынка, в этом году в Санту-Монику приедут свыше 7000 участников из более чем 70 стран мира. В отличие от фестивалей, партнеры кинорынка обсуждают сделки и договоренности не только по готовой продукции, но и на всех стадиях их разработки и производства.

Ссылки по теме:
Tass.ru: Московские компании представят десятки новых работ на открывающемся Американском кинорынке
 Самое значимое
SOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в АрменииSOAD не получит гонорар за концерт 2020 года в Армении
В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Горан Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночьГоран Брегович даст концерт в Ереване в новогоднюю ночь
Концерт состоится на Площади Республики.
Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»Армения выдвинула на «Оскар» фильм «Эркен Кишер»
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Jamiroquai выступит с концертом в ЕреванеJamiroquai выступит с концертом в Ереване
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
Partner news
 Статьи
Армении прошлого нужно будущее

Интерактивный музей СССР ищет крышу после пожара

 Самое читаемое в разделе
Америабанк привезет в Армению известного оперного певца Паату Бурчуладзе
Рэдклифф уверен в появлении продолжения фильмов о Гарри Поттере
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
This is America Чайлдиша Гамбино признана песней года на «Грэмми»
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
Армянский хотят исключить из обязательных предметов на неспециальных фак-х вузов: Студенты протестуют Разработанный министерством образования, науки, культуры и спорта Армении новый законопроект «О высшем образовании и науке» вызвал волну возмущения в рядах некоторых студентов
В Баку задержали слушавшего армянскую песню водителя По словам Гаджиева, по факту проводится расследование, изучаются детали.
Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей Бернару Арно Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов.
Bloomberg: Администрация Трампа против признания Геноцида армян По сообщению издания, эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником по НАТО.