Facebook тестирует верификацию пользователей с помощью видео
6 ноября 2019 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть Facebook начала тестировать новый инструмент для борьбы с фальшивыми аккаунтами, сообщила в своем Twitter эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг. По ее данным, соцсеть хочет верифицировать пользователей с помощью видеороликов, которые те должны будут записать, чтобы подтвердить свою личность.
Facebook предложит пользователям создать короткое видео-селфи, на котором нужно показать свое лицо со всех сторон. В сопроводительном сообщении соцсети говорится, что видео-селфи будет удалено в течение 30 дней «после подтверждения личности», пишут «Ведомости».
Вонг предположила, что в эту функцию может быть встроена технология распознавания лиц, но пока неясно, так ли это. Вероятно, система будет лишь подтверждать, что перед камерой настоящий человек, отмечает Mashable. Facebook пока не прокомментировал эту информацию.
В мае Facebook сообщил, что заметил значительный рост числа случаев создания фейковых страниц в соцсети. С начала 2019 года компания удалила свыше 2 млрд таких аккаунтов. Число фейковых страниц среди ежемесячных активных пользователей соцсети в этот период составило 5%, уточняла компания.
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