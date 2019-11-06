Bloomberg: Администрация Трампа против признания Геноцида армян

PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа выступает против резолюции, осуждающей Геноцид армян, а также санкций против Турции, принятых Палатой представителей США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.

По сообщению издания, эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником по НАТО.

«Принятие резолюции о Геноциде армян параллельно с осуждением Турции за вторжение в Сирию, было сделано в неподходящий момент и может привести к принятию законопроекта, который будет скорее карательным, чем принципиальным»,- заявил источник.

Он не сообщил, собирается ли Трамп наложить вето на законопроект.

По словам чиновника, позиция США по вопросу Геноцида армян не изменилась, США скорбят по 1,5 миллиона армян, депортированных и убитых в Османской империи. США уже почтили память «Мец Егерна», назвав это одним из самых страшных массовых злодеяний XX века, и приветствуют усилия Армении и Турции по примирению с их историей, отметил он.

Палата представителей Конгресса США 29 октября признала Геноцид армян в Османской империи. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, 191 законодатель высказался против.