Bloomberg: Администрация Трампа против признания Геноцида армян
6 ноября 2019 - 11:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Администрация президента США Дональда Трампа выступает против резолюции, осуждающей Геноцид армян, а также санкций против Турции, принятых Палатой представителей США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента.
По сообщению издания, эти две инициативы могут привести к дальнейшему обострению отношений с ключевым союзником по НАТО.
«Принятие резолюции о Геноциде армян параллельно с осуждением Турции за вторжение в Сирию, было сделано в неподходящий момент и может привести к принятию законопроекта, который будет скорее карательным, чем принципиальным»,- заявил источник.
Он не сообщил, собирается ли Трамп наложить вето на законопроект.
По словам чиновника, позиция США по вопросу Геноцида армян не изменилась, США скорбят по 1,5 миллиона армян, депортированных и убитых в Османской империи. США уже почтили память «Мец Егерна», назвав это одним из самых страшных массовых злодеяний XX века, и приветствуют усилия Армении и Турции по примирению с их историей, отметил он.
Палата представителей Конгресса США 29 октября признала Геноцид армян в Османской империи. Резолюцию поддержали 223 конгрессмена, 191 законодатель высказался против.
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
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