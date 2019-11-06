Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей Бернару Арно

Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей Бернару Арно
6 ноября 2019 - 12:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Основатель компании Microsoft Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей мира французскому бизнесмену, президенту группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернару Арно, следует из рейтинга Forbes.

Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов. Гейтс идет следом за ним с показателем 106,8 миллиарда, пишет РИА Новости.

Возглавляет список по-прежнему основатель Amazon Джефф Безос, в совокупности он имеет 112,4 миллиарда долларов.

В июне состояние Арно впервые превысило 100 миллиардов долларов, и он вошел в тройку лидеров рейтинга, присоединившись к Гейтсу и Безосу. Месяц спустя, по данным Bloomberg Billionaires Index, он временно обогнал Гейтса, который впервые в истории семилетней истории индекса миллиардеров опустился ниже второй строчки.

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Ria.ru: Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
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