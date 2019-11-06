В Баку задержали слушавшего армянскую песню водителя

PanARMENIAN.Net - В Баку задержали водителя, который слушал армянскую музыку. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев.

«Сотрудники полиции в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятиях установили личность слушавшего армянскую песню в автомобиле, он задержан», - отметил он, пишет Minval.az.

По словам Гаджиева, по факту проводится расследование, изучаются детали.

Видеоролик, где в автомобиле звучала армянская музыка, был распространен ранее в социальных сетях. Судя по видео, азербайджанец слушал песню «Ми гна» («Не уходи») армянских исполнителей Спитакци Айко и Супер Сако.