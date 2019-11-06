В Баку задержали слушавшего армянскую песню водителя
6 ноября 2019 - 13:26 AMT
PanARMENIAN.Net - В Баку задержали водителя, который слушал армянскую музыку. Об этом сообщил начальник пресс-службы Главного управления полиции города Баку Эльшад Гаджиев.
«Сотрудники полиции в результате неотложных оперативно-розыскных мероприятиях установили личность слушавшего армянскую песню в автомобиле, он задержан», - отметил он, пишет Minval.az.
По словам Гаджиева, по факту проводится расследование, изучаются детали.
Видеоролик, где в автомобиле звучала армянская музыка, был распространен ранее в социальных сетях. Судя по видео, азербайджанец слушал песню «Ми гна» («Не уходи») армянских исполнителей Спитакци Айко и Супер Сако.
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
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