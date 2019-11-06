Армянский хотят исключить из обязательных предметов на неспециальных фак-х вузов: Студенты протестуют

PanARMENIAN.Net - Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило законопроект, которым предлагается снять преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении» на неспециальных факультетах высших учебных завединий страны.

Кроме того, минобразования предложило исключить предмет «История религии» из школьного курса.

Разработанный министерством образования, науки, культуры и спорта Армении новый законопроект «О высшем образовании и науке» вызвал волну возмущения в рядах некоторых студентов. Так, 6 ноября в Ереванском государственном университете (ЕГУ) студенты факультета армянской филологии провели забастовку с требованием оставить вышеупомянутые предметы в числе обязательных.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении ответило на волну недовольства и выступило с заявлением, в котором отмечается, что согласно рабочему проекту закона «О высшем образовании и науке», каждый вуз правомочен сделать обязательным изучение предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении».

Отмечается, что проект предоставляет широкую автономию вузам в разработке учебных и научных программ. После принятия проекта Ученый совет каждого вуза должен принять решение, что эти предметы обязательно должны преподаваться на всех факультетах.

В заявлении также говорится, что в рабочем варианте проекта четко закреплен приоритет армяноведческих исследований, подготовка специалистов с целью развития армяноведения в диаспоре и распространения армянского культурного наследия, закрепление национальной идентичности и общечеловеческих ценностей.

«Законопроект не только не принижает роль армянского языка и армяноведения, но и, наоборот, закрепляет распространение этих важных ценностей и подготовку соответствующих специалистов», - заявили в министерстве.