Армянский хотят исключить из обязательных предметов на неспециальных фак-х вузов: Студенты протестуют

Армянский хотят исключить из обязательных предметов на неспециальных фак-х вузов: Студенты протестуют
6 ноября 2019 - 14:36 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило законопроект, которым предлагается снять преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении» на неспециальных факультетах высших учебных завединий страны.

Кроме того, минобразования предложило исключить предмет «История религии» из школьного курса.

Разработанный министерством образования, науки, культуры и спорта Армении новый законопроект «О высшем образовании и науке» вызвал волну возмущения в рядах некоторых студентов. Так, 6 ноября в Ереванском государственном университете (ЕГУ) студенты факультета армянской филологии провели забастовку с требованием оставить вышеупомянутые предметы в числе обязательных.

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении ответило на волну недовольства и выступило с заявлением, в котором отмечается, что согласно рабочему проекту закона «О высшем образовании и науке», каждый вуз правомочен сделать обязательным изучение предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении».

Отмечается, что проект предоставляет широкую автономию вузам в разработке учебных и научных программ. После принятия проекта Ученый совет каждого вуза должен принять решение, что эти предметы обязательно должны преподаваться на всех факультетах.

В заявлении также говорится, что в рабочем варианте проекта четко закреплен приоритет армяноведческих исследований, подготовка специалистов с целью развития армяноведения в диаспоре и распространения армянского культурного наследия, закрепление национальной идентичности и общечеловеческих ценностей.

«Законопроект не только не принижает роль армянского языка и армяноведения, но и, наоборот, закрепляет распространение этих важных ценностей и подготовку соответствующих специалистов», - заявили в министерстве.

 Самое значимое
Консульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компанииКонсульство Армении в Лос Анджелесе обратилось в компанию CBS по поводу скандального эпизода сериала компании
Консульство Армении в Лос Анджелесе направило письмо в телекомпанию и обратилось с запросом на встречу с руководством компании, сообщили PanARMENIAN.Net в МИД-е в ответ на письменный запрос
Граждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноябряГраждане Армении могут ездить в Сербию без виз с 3 ноября
Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Парламент Армении принял законопроект о криминализации жестокого обращения с животнымиПарламент Армении принял законопроект о криминализации жестокого обращения с животными
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
В Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РАВ Армении задержан бывший замглавы аппарата парламента РА
Бабаян был задержан на основании сообщения депутата Национального собрания РА Армана Бабаджаняна
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Армянским студентам могут дать возможность платить за учебу подоходным налогом
Пашинян ходит по домам в Джермуке: Спрашивает мнение людей об Амулсарском руднике
Карабахский военнослужащий погиб в результате огня с азербайджанской стороны
ГУГА Армении: «Победа» не приостановит рейсы в Гюмри
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Хорхе Иглесиас: Энрике Иглесиас может приехать в Армению в 2020 году Компания Хорхе Иглесиаса Berin Iglesias Art сотрудничает с фестивалем Silk Note в Армении
Билеты на концерт Jamiroquai в Ереване еще можно купить: Осталось несколько часов Самые доступные билеты на концерт уже закончились, из наиболее доступных остались билеты по цене 20,000 драмов
В Баку задержали слушавшего армянскую песню водителя По словам Гаджиева, по факту проводится расследование, изучаются детали.
Билл Гейтс уступил второе место в рейтинге богатейших людей Бернару Арно Теперь Арно занимает вторую строчку рейтинга с состоянием, оцениваемым в 107 миллиардов долларов.