Хорхе Иглесиас: Энрике Иглесиас может приехать в Армению в 2020 году

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный певец Энрике Иглесиас может приехать в Армению в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в Ереване его кузен Хорхе Иглесиас.

Компания Хорхе Иглесиаса Berin Iglesias Art сотрудничает с фестивалем Silk Note в Армении. Как сообщил журналистам кузен певца, с Энрике Иглесиасом переговорили и пытаются понять, как найти в графике артиста время для участия в Silk Note-2020 в Ереване, пишет «Айкакан жаманак».

Berin Iglesias Art открывает филиал в Армении. Компания планирует представлять армянских артистов за рубежом и привозить в Армению иностранных звезд.