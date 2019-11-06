Хорхе Иглесиас: Энрике Иглесиас может приехать в Армению в 2020 году
6 ноября 2019 - 16:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Всемирно известный певец Энрике Иглесиас может приехать в Армению в 2020 году. Об этом сообщил журналистам в Ереване его кузен Хорхе Иглесиас.
Компания Хорхе Иглесиаса Berin Iglesias Art сотрудничает с фестивалем Silk Note в Армении. Как сообщил журналистам кузен певца, с Энрике Иглесиасом переговорили и пытаются понять, как найти в графике артиста время для участия в Silk Note-2020 в Ереване, пишет «Айкакан жаманак».
Berin Iglesias Art открывает филиал в Армении. Компания планирует представлять армянских артистов за рубежом и привозить в Армению иностранных звезд.
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В своем заявлении группа также опровергла сообщения некоторых армянских СМИ о том, что получила прибыль от своего бесплатного концерта в Ереване в 2015 году.
Концерт состоится на Площади Республики.
Соответствующее решение было принято по результатам голосования членов Национальной Киноакадемии.
Концерт в рамках фестиваля Silk Note состоится в столице Армении 6 ноября
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