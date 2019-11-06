Армения и Грузия расширят сотрудничество в сфере обороны

PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Грузии министр обороны Армении Давид Тоноян 6 ноября встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армении и Грузии в сфере обороны, состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в регионе и вызовах.

Министры обороны двух стран отметили важность развития сотрудничества в направлении укрепления региональной безопасности, договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере и включении в него ряда новых направлений.