Армения и Грузия расширят сотрудничество в сфере обороны
6 ноября 2019 - 17:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Находящийся с рабочим визитом в Грузии министр обороны Армении Давид Тоноян 6 ноября встретился со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РА.
В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества Армении и Грузии в сфере обороны, состоялся обмен мнениями о ситуации в сфере безопасности в регионе и вызовах.
Министры обороны двух стран отметили важность развития сотрудничества в направлении укрепления региональной безопасности, договорились о расширении сотрудничества в оборонной сфере и включении в него ряда новых направлений.
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
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