Армения и Швеция подписали соглашение об укреплении и развитии сотрудничества

PanARMENIAN.Net - В рамках рабочего визита в Стокгольм министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 6 ноября встретился с генеральным директором Агентства развития международного сотрудничества Швеции (SIDA) Карин Джамтини, с которой подписал представленное Sida Соглашение о развитии сотрудничества между Швецией и Арменией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Стороны выразили уверенность, что подписание соглашения, несомненно, откроет новую страницу в армяно-шведских отношениях и будет способствовать укреплению демократических институтов Армении, а также сотрудничеству во многочисленных других сферах.