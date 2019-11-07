Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ
7 ноября 2019 - 10:29 AMT
PanARMENIAN.Net - Впервые за 19 лет команда ученых обнаружила новый штамм вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Компания Abbott Laboratories провела исследование совместно с Университетом Миссури, Канзас-Сити и пришла к выводу, что новый штамм является частью группы M версии ВИЧ-1, семейства вирусных подтипов, вызывающего глобальную пандемию ВИЧ, пишет Lenta.ru со ссылкой на CNN.
Исследователи утверждают, что повода для беспокойства нет, современные методы лечения эффективны против нового штамма. Тем не менее, выявление нового штамма дает более полную карту того, как развивается ВИЧ, и позволит разработать более точные методики диагностики ВИЧ
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 36,7 миллиона человек живут с ВИЧ. За все время наблюдений было зарегистрировано около 70 миллионов больных ВИЧ/СПИД, 35 миллионов из них умерли.
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