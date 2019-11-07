Трамп и Эрдоган утвердили дату встречи в США

PanARMENIAN.Net - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров подтвердили, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября.

Как говорится в сообщении на сайте администрации турецкого лидера, стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы, пишут «Известия».

Трамп заявил 6 ноября в Twitter, что провел «очень хороший» телефонный разговор с турецким коллегой. Кроме того, он указал, что «с нетерпением» ждет встречи в Белом доме.

По словам президента США, Эрдоган сообщил ему, что Анкара «захватила множество боевиков ИГ («Исламского государства»), в том числе жену и сестру террориста аль-Багдади».

Кроме того, главы государств обсудили границу Турции с Сирией, искоренение терроризма, прекращение враждебности с курдами, написал Трамп.

С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию «Источник мира» против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами.

17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. 23 октября США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии завершен.