Трамп и Эрдоган утвердили дату встречи в США
7 ноября 2019 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонных переговоров подтвердили, что встретятся в Вашингтоне 13 ноября.
Как говорится в сообщении на сайте администрации турецкого лидера, стороны также обсудили двухсторонние отношения и региональные проблемы, пишут «Известия».
Трамп заявил 6 ноября в Twitter, что провел «очень хороший» телефонный разговор с турецким коллегой. Кроме того, он указал, что «с нетерпением» ждет встречи в Белом доме.
По словам президента США, Эрдоган сообщил ему, что Анкара «захватила множество боевиков ИГ («Исламского государства»), в том числе жену и сестру террориста аль-Багдади».
Кроме того, главы государств обсудили границу Турции с Сирией, искоренение терроризма, прекращение враждебности с курдами, написал Трамп.
С 9 октября Турция проводила в Сирии операцию «Источник мира» против курдских военных формирований Рабочей партии Курдистана (РПК), которая с 1984 года борется за предоставление автономии юго-восточным районам Турции, населенным преимущественно курдами.
17 октября Вашингтон и Анкара договорились о временном прекращении огня в Сирии, чтобы позволить курдам покинуть территории на границе с Турцией. 23 октября США объявили, что вывод курдских формирований из зоны безопасности на севере Сирии завершен.
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