В России для нарушителей на машинах с иностранными номерами закроют границы
7 ноября 2019 - 12:50 AMT
PanARMENIAN.Net - На дорогах России автомобили с иностранными номерами часто совершают нарушения, так как их водители уверены, что иностранные номера спасают от штрафов.
Как сообщается в репортаже российского «Первого канала», подобные номера все равно фиксируют камеры, затем они попадают в так называемые черные списки. С ними автоинспекторы выезжают в рейды. Постановления о нарушении вручают лично в руки. Не оплатил в срок — в следующий раз остановить могут уже с нарядом полиции. И вплоть до ареста.
В ходе репортажа журналист побывал в центре организации дорожного движения, где ему показали, как камеры зафиксировали лихача с армянскими номерами, он превысил скорость на 50 км в час.
«До настоящего времени эта проблема в полном объеме не разрешена. Есть транспортные средства, которые заезжают с территории стран ЕврАзЭС, здесь стоит вопрос обинформационном обмене с нашими коллегами. Есть вопрос ТС, которые заезжают с таможенной границы. Не все данные о ТС с иностранными регистрационными знаками имеются в информационных системах, которыми пользуется госавтоинспекция», — отметил начальник отделения главного управления по обеспечению безопасности МВД РФ Дмитрий Лейбов.
В это же время в России разрабатывают и целый механизм по борьбе с нарушителями с иностранными номерами. Такой уже есть в Белоруссии: данные о нарушителе высвечиваются на мониторах ближайшего пункта ГИБДД, не оплатил — не выехал из страны.
До 2020 года в России должны принять комплекс мер по борьбе с такими нарушениями. Многие водители могут стать пешеходами, если есть не оплаченные штрафы, авто планируют помещать на спецстоянку. Для граждан иностранных государств обязательным может стать закрытие границы, пока не погасят долг.
Отмечается, что на рынке автомобили с иностранными номерами стоят намного дешевле, а в объявлениях о продаже отмечается, что «от штрафов — иммунитет».
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