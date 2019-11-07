11 тысяч ученых и экологов сообщают о ЧС с климатом на Земле
7 ноября 2019 - 13:32 AMT
PanARMENIAN.Net - 11 тысяч ученых и экологов выпустили обращение и доклад под заголовком «Предупреждение ученых мира о климатической чрезвычайной ситуации». Оно опубликовано в британском научном журнале BioScience в разделе «Мнения».
Земля уже находится в «чрезвычайной климатической ситуации», говорится в обращении, приуроченном к 40-летию первой Всемирной климатической конференции в Женеве в 1979 году.
«Климатический кризис наступил и усугубляется быстрее, чем ожидало большинство ученых. Он оказался более серьезным, чем ожидалось, и угрожает природным экосистемам и судьбе человечества», — заявили авторы обращения, пишет Meduza.
Они призвали установить контроль за «ключевыми индикаторами» причин и последствий изменения климата, включив в их число рост населения, потребление мяса, исчезновение зеленого покрова, потребление энергии и еще ряд показателей.
Авторы также заявили, что климатический кризис тесно связан с чрезмерным потреблением, включая, к примеру, стремительный рост пассажирских авиаперевозок. Результатом стало повышение температуры суши и океана, повышение уровня моря и участившиеся экстремальные погодные явления, говорится в обращении.
Ведущим соавтором обращения стал профессор Уильям Риппл из Орегонского государственного университета. В 2017 году он же был инициатором обращения об опасности загрязнения планеты и массовом исчезновении диких видов на Земле. Его подписали более 15 тысяч ученых. Обращение было опубликовано в качестве продолжения письма ученых от 1992 года об исчезновении озонового слоя, лесов, чистой воды и почвы на планете.
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