В Армении группа студентов требует отставки министра образования: Начали сидячую забастовку
7 ноября 2019 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Студенты, требующие отставки министра образования, науки, культуры и спорта Армении Араика Арутюняна, объявили о начале сидячей забастовки перед зданием министерства.
Они призвали студентов всех университетов страны присоединиться к ним, сообщает Aysor.am.
К требующим перед зданием правительства отставки министра представителям молодежного крыла АРФ «Дашнакцутюн» присоединились также студенты факультетов армянской филологии, истории, богословия и романо-германской филологии Ереванского государственного университета (ЕГУ).
Ранее министерство образования, науки, культуры и спорта Армении представило законопроект, которым предлагается снять преподавание предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении» на неспециальных факультетах высших учебных завединий страны. Кроме того, минобразования предложило исключить предмет «История религии» из школьного курса.Разработанный министерством образования, науки, культуры и спорта Армении новый законопроект «О высшем образовании и науке» вызвал волну возмущения в рядах некоторых студентов.
В ответ на недовольство студентов министерство заявило, что согласно рабочему проекту закона «О высшем образовании и науке», каждый вуз правомочен сделать обязательным изучение предметов «Армянский язык», «Армянская литература» и «История Армении».Отмечается, что проект предоставляет широкую автономию вузам в разработке учебных и научных программ. После принятия проекта Ученый совет каждого вуза должен принять решение, что эти предметы обязательно должны преподаваться на всех факультетах.
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Договоренность об отмене визового режима между странами была достигнута в начале октября во время визита президента Армении Армена Саргсяна в Белград.
Автором законопроекта является депутат от партии «Процветающая Армения» Наира Зограбян.
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