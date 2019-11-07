Президент Арцаха находится в Бельгии с рабочим визитом

Президент Арцаха находится в Бельгии с рабочим визитом
7 ноября 2019 - 15:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) Бако Саакян прибыл с рабочим визитом в Королевство Бельгия. Об этом сообщает пресс-служба президента НКР.

Саакян 7 ноября встретился в Брюсселе с директором Европейского офиса Армянского общего благотворительного союза (АОБС) Никола Тавитяном.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся осуществления ряда программ в Арцахе.

Саакян высоко оценил активное участие АОБС в деле социально-экономического развития республики, повышения узнаваемости Арцаха и предоставления справедливой информации о стране в различных международных инстанциях.

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