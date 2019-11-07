Макрон - об отношениях США и Турции: НАТО переживает «смерть мозга»
7 ноября 2019 - 16:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что НАТО переживает «смерть мозга».
«То, что мы сейчас переживаем, — это смерть мозга НАТО», — сказал французский лидер, комментируя отношения между Турцией и США. По его мнению, Америка все больше отворачивается от Европы, пишет Lenta.ru со ссылкой на The Economist.
Макрон сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти». Иначе Европа не будет контролировать собственную судьбу, подчеркнул он.
Заявление Макрона о желании создать единую европейскую армию прозвучало год назад. По мнению президента Франции, европейцам требуется защита от Китая и России, которая «находится у самых границ и показала, что может представлять угрозу». Президент Франции также заявил, что не хочет, чтобы оборона стран Евросоюза зависела от Соединенных Штатов.
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