На повышение безопасности дорог Армении выделено €4.2 млн
7 ноября 2019 - 17:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 7 ноября одобрило предложение о подписании соглашения о предоставлении инвестиционного гранта со стороны Европейского инвестиционного банка в рамках программы «Улучшение дорожной безопасности в Армении»
Таким образом, в рамках соглашения ЕИБ предоставит Армении грант в размере €4.2 млн на повышение безопасности дорог страны.
Выделенная сумма в основном будет направлена на дополнительное оснащение 24 точек и повышение безопасности движения на дорогах Ереван-Мегри, Ереван-Иджеван, Ереван-Армавир-граница Турции, Горис-Арцах, Капан-Цав-M2, Ереван-Арташат-Айгеван, а также опасных мест, выявленных в ходе проекта.
Программа достаточно объемная и позволит укомплектовать дороги современными средствами безопасности, что приведет к существенному снижению аварийности и числа тяжелых случаев в результате аварий. В частности, планируется оснастить специальным оборудованием опасные повороты и участки.
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Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
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