На повышение безопасности дорог Армении выделено €4.2 млн

На повышение безопасности дорог Армении выделено €4.2 млн
7 ноября 2019 - 17:41 AMT

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 7 ноября одобрило предложение о подписании соглашения о предоставлении инвестиционного гранта со стороны Европейского инвестиционного банка в рамках программы «Улучшение дорожной безопасности в Армении»

Таким образом, в рамках соглашения ЕИБ предоставит Армении грант в размере €4.2 млн на повышение безопасности дорог страны.

Выделенная сумма в основном будет направлена на дополнительное оснащение 24 точек и повышение безопасности движения на дорогах Ереван-Мегри, Ереван-Иджеван, Ереван-Армавир-граница Турции, Горис-Арцах, Капан-Цав-M2, Ереван-Арташат-Айгеван, а также опасных мест, выявленных в ходе проекта.

Программа достаточно объемная и позволит укомплектовать дороги современными средствами безопасности, что приведет к существенному снижению аварийности и числа тяжелых случаев в результате аварий. В частности, планируется оснастить специальным оборудованием опасные повороты и участки.

 Самое значимое
Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернетаFreedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамикаПашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огняСтепанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
СМИ: Армения гарантирует россиянам доступ в оснащенные с помощью США лабораторииСМИ: Армения гарантирует россиянам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории
Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Макрон - об отношениях США и Турции: НАТО переживает «смерть мозга» Макрон сказал, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать свою мощь, так как сейчас она находится «на краю пропасти»
В Армении группа студентов требует отставки министра образования: Начали сидячую забастовку Они призвали студентов всех университетов страны присоединиться к ним
11 тысяч ученых и экологов сообщают о ЧС с климатом на Земле Земля уже находится в «чрезвычайной климатической ситуации», говорится в обращении, приуроченном к 40-летию первой Всемирной климатической конференции в Женеве в 1979 году
В России для нарушителей на машинах с иностранными номерами закроют границы Подобные номера все равно фиксируют камеры, затем они попадают в так называемые черные списки и поймать такого нарушителя — дело времени