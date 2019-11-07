На повышение безопасности дорог Армении выделено €4.2 млн

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении на заседании 7 ноября одобрило предложение о подписании соглашения о предоставлении инвестиционного гранта со стороны Европейского инвестиционного банка в рамках программы «Улучшение дорожной безопасности в Армении»

Таким образом, в рамках соглашения ЕИБ предоставит Армении грант в размере €4.2 млн на повышение безопасности дорог страны.

Выделенная сумма в основном будет направлена на дополнительное оснащение 24 точек и повышение безопасности движения на дорогах Ереван-Мегри, Ереван-Иджеван, Ереван-Армавир-граница Турции, Горис-Арцах, Капан-Цав-M2, Ереван-Арташат-Айгеван, а также опасных мест, выявленных в ходе проекта.

Программа достаточно объемная и позволит укомплектовать дороги современными средствами безопасности, что приведет к существенному снижению аварийности и числа тяжелых случаев в результате аварий. В частности, планируется оснастить специальным оборудованием опасные повороты и участки.