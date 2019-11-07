Порог беспошлинной онлайн-торговли в Армении с 2020-го снизится до 200 евро

PanARMENIAN.Net - Порог беспошлинной интернет-торговли с 1 января 2020 года в Армении снизится до 200 евро.

Такое снижение произойдет во всех странах ЕАЭС. Как сообщили в ответ на запрос PanARMENIAN.Net в Комитете государственных доходов РА, хоть порог будет снижен до 200 евро, но будет применяться к каждой отдельной посылке.

Сейчас порог во всех странах ЕАЭС составляет 500 евро для покупок, совершенных в течение месяца, а в Армении - 200,000 драмов (около 378 евро). Если общая сумма товаров, заказываемых в Армению в течение календарного месяца, превышает эту сумму или общий вес заказов превышает 30 килограмм, покупатель обязан заплатить 30% стоимости товара.

В 2020 году изменится и процент пошлины. Так, если стоимость заказываемой в Армению посылки превысит 200 евро или вес превысит 31 кг, покупатель обязан будет заплатить 15% стоимости товара вместо прежних 30%.

Страны ЕАЭС 2 февраля 2018 года согласовали пороги беспошлинной интернет-торговли. Было решено, что снижение будет происходить поэтапно: с 2019 года ежемесячный порог в странах ЕАЭС установится в размере 500 евро, а с 2020 года снизится до 200 евро. До этого пороговые значения беспошлинного ввоза в странах ЕАЭС не были унифицированы: в Армении он составлял около 333 евро, в Белоруссии - 22 евро, в Казахстане — 1000 евро, в Киргизии — $1000.