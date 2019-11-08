Поколению миллениалов предрекли быструю смерть и безработицу
8 ноября 2019 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - Представители поколения миллениалов (родившиеся в 1981—1996 гг.) теряют здоровье быстрее, чем их предшественники из поколения Х. Об этом сообщается в исследовании Moody's Analitycs. В нем также отмечается, что смертность среди миллениалов на 40% выше.
Главными проблемами представителей этого поколения эксперты называют гипертонию, тяжелую депрессию, высокий уровень холестерина, большое число суицидов и смерть от передозировок.
Отмечается также, что из-за слабого здоровья миллениалов в ближайшие годы увеличатся затраты на здравоохранение, а лечение будет стоить больше, чем в случае представителей поколения X в аналогичном возрасте.
Согласно специалистам, из-за проблем со здоровьем миллениалы не смогут работать с нужной эффективностью, а многим из-за недугов грозит безработица.
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