В Грузии задержали 28 протестующих против показа фильма о геях-танцорах

В Грузии задержали 28 протестующих против показа фильма о геях-танцорах
9 ноября 2019 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В ходе акций протеста 9 ноября в Тбилиси и Батуми против показа французско-шведско-грузинского фильма «И мы станцевали» о любви двух геев-танцоров были задержаны 28 граждан, сообщает МВД Грузии.

В ведомстве начато расследование по четырем делам - нападения со стороны участников акции на правозащитницу Анну Субелиани и политика Давида Бердзенишвили, а также на полицейских, двое из которых госпитализированы, пишет «Интерфакс».

Акции протеста против показа фильма «И мы станцевали» были организованы грузинскими радикальными националистическими организациями, лидеры которых заявляли журналистам, что не допустят показа «порнографического, извращенного» фильма, который «ущемляет национальные традиции».

Между тем, граждане, посмотревшие фильм, заявили журналистам, что в нем нет никакой порнографии, а есть лишь «высокие и сентиментальные» чувства.

Показ фильма в пяти кинотеатрах под охраной полиции состоится 9 и 10 ноября. Организаторы проката сообщили журналистам, что все билеты на все сеансы давно проданы.

Ссылки по теме:
Interfax.ru: В Грузии задержали 28 человек, протестовавших против фильма о геях-танцорах
RFE/RL. Far-Right Stages Protest At Gay Film Premiere In Georgia
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