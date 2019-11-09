В Чили протестующие разгромили церкви и подожгли иконы
9 ноября 2019 - 11:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 75 тысяч чилийцев, недовольных политикой властей, вышли на улицы Сантьяго 8 ноября с требованиями отставки президента. В ходе акций в одном из крупнейших городов Южной Америки вновь были зафиксированы поджоги и акты мародерства.
Так, неизвестные вынесли из одной из церквей статуи, иконы и мебель, а затем подожгли их. Кроме того, от огня вандалов пострадало здание административного корпуса частного университета имени Педро де Вальдивии. Демонстранты заблокировали улицы около торгового центра, закрытого уже две недели из-за протестов, пишет Deutsche Welle.
Протесты в Чили, которая считается одной из самых стабильных стран Латинской Америки, вспыхнули в середине октября. Поводом стало повышение цен на проезд в общественном транспорте, а причиной - недовольство экономическим и социальным неравенством. Акции быстро распространились по всей стране. 25 октября на протесты в нескольких городах республики вышли суммарно более миллиона человек.
Демонстранты требовали, помимо прочего, повысить заработную плату и пенсии, снизить цены на лекарства и провести конституционную реформу. Позднее к их требованиям добавилась отставка главы государства. В первые несколько дней отдельные акции переросли в поджоги и вандализм.
В начале ноября президент объявил о мерах по ужесточению общественного порядка, что вызвало новую волну протестов. Демонстранты впервые начали сооружать уличные баррикады.
Из-за протестов власти республики отказались проводить саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического форума (АТЭС), запланированный на 16 и 17 ноября, а также конференцию ООН по климату, намеченную на первую половину декабря.
Во время беспорядков были убиты не менее 20 человек. По данным местных правозащитников, около 2500 человек пострадали.
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