МИД НКР: В Арцахе появится второй оператор связи, роуминга с РА больше не будет

МИД НКР: В Арцахе появится второй оператор связи, роуминга с РА больше не будет
9 ноября 2019 - 12:09 AMT

PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) будет отменена монополия, действующая в сфере телекоммуникаций, и в НКР появится второй оператор связи. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

«Встречи и консультации, проведенные в последние месяцы, позволяют с уверенностью сказать, что в 2020 году в Арцахе начнет действовать второй оператор. Для такого проекта есть инвесторы и опытные специалисты. Были созданы возможности для решения проблемы монополии в области телекоммуникаций.

Я последователен в этом вопросе и обладаю политической волей, чтобы в 2020 году обеспечить необходимые условия для преодоления монополии в телекоммуникационном секторе и для вхождения в Арцах второго оператора», - отметил министр.

По его словам, так в Арцахе появится более качественная и доступная мобильная связь, появятся также новые рабочие места.

«И, наконец, у нас будет защищенное соединение в приграничной зоне и фактическая ликвидация роуминга между Арцахом и Арменией», - добавил Маилян.

Ссылки по теме:
http://facebook.com/MasisMayilian/?__tn__=,d,P-R&eid=ARDFZ5O5m9h8-d-S17zIzBH_9VYU6a6pcBgeScbG-Iu5XYU9V1m2HyOyZoCMWj70odk4mZWW-2hv8iUT
 Самое значимое
Freedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернетаFreedom House: Армения занимает 8 место в мире по рейтингу свободы интернета
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Пашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамикаПашинян: В переговорах по Карабаху есть довольно интересная динамика
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
Степанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огняСтепанакерт: Азербайджан увеличил частоту нарушений режима прекращения огня
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
СМИ: Армения гарантирует россиянам доступ в оснащенные с помощью США лабораторииСМИ: Армения гарантирует россиянам доступ в оснащенные с помощью США лаборатории
Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
Partner news
 Статьи
«Нет? А если найду?»

Российские федеральные СМИ активно ищут западный след в армянской революции

 Самое читаемое в разделе
Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 23 сентября
В Армении возбудили уголовное дело из-за срыва тендера на поставку оружия из РФ
Конгрессмены США посетят Арцах
В Армении начались продажи новых iPhone: Известны цены
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Долларовых миллиардеров в мире стало меньше за 2018 год Их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов.
В Чили протестующие разгромили церкви и подожгли иконы В начале ноября президент объявил о мерах по ужесточению общественного порядка, что вызвало новую волну протестов. Демонстранты впервые начали сооружать уличные баррикады.
В Грузии задержали 28 протестующих против показа фильма о геях-танцорах В ведомстве начато расследование по четырем делам - нападения со стороны участников акции на правозащитницу Анну Субелиани и политика Давида Бердзенишвили
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть и безработицу Главными проблемами представителей этого поколения эксперты называют гипертонию, тяжелую депрессию, высокий уровень холестерина, большое число суицидов и смерть от передозировок.