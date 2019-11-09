МИД НКР: В Арцахе появится второй оператор связи, роуминга с РА больше не будет

PanARMENIAN.Net - В 2020 году в Республике Арцах (Нагорно-Карабахской Республике) будет отменена монополия, действующая в сфере телекоммуникаций, и в НКР появится второй оператор связи. Об этом написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Арцаха Масис Маилян.

«Встречи и консультации, проведенные в последние месяцы, позволяют с уверенностью сказать, что в 2020 году в Арцахе начнет действовать второй оператор. Для такого проекта есть инвесторы и опытные специалисты. Были созданы возможности для решения проблемы монополии в области телекоммуникаций.

Я последователен в этом вопросе и обладаю политической волей, чтобы в 2020 году обеспечить необходимые условия для преодоления монополии в телекоммуникационном секторе и для вхождения в Арцах второго оператора», - отметил министр.

По его словам, так в Арцахе появится более качественная и доступная мобильная связь, появятся также новые рабочие места.

«И, наконец, у нас будет защищенное соединение в приграничной зоне и фактическая ликвидация роуминга между Арцахом и Арменией», - добавил Маилян.