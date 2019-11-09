Долларовых миллиардеров в мире стало меньше за 2018 год
9 ноября 2019 - 12:29 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году общее число долларовых миллиардеров в мире составило 2101 человек, что на 57 человек меньше, чем годом ранее.
При этом их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов, составив на конец 2018 года 8,5 трлн долларов. Эти данные содержатся в традиционном отчете, подготовленном экспертами международной консалтинговой компании PwC и швейцарского банка UBS, пишет Deutsche Welle.
Отличие от общего тренда наблюдается лишь в американском регионе. Совокупно в Северной и Южной Америке на конец 2018 года насчитывалось 749 миллиардеров, что означает прирост на 4,8 процентных пункта. Например, в США стало на 22 миллиардера больше, а их суммарное состояние выросло на 14,3 млрд долларов, достигнув цифры 3,111 трлн долларов.
Наоборот, в Китае за 2018 год стало на 48 миллиардеров меньше (325), а их суммарное состояние составило 982,4 млрд долларов, что на 12,9 процентных пункта меньше, чем годом ранее.
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