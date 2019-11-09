ВС Азербайджана за неделю нарушили режим перемирия в Арцахе более 200 раз
9 ноября 2019 - 14:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В период с 3 по 9 ноября на линии соприкосновения арцахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 200 раз. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики).
За указанный период ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра произвели в направлении армянских позиций около 2500 выстрелов.
Передовые подразделения Армии обороны НКР сохраняют полноценный контроль на передовой и продолжают предпринимать необходимые шаги для организации надежной обороны боевых позиций.
Самое значимое
В 2018 году страна была признана частично свободной.
Об заявил, что общенациональный формат может подразумевать даже проведение референдума.
С 20 по 26 октября ВС Азербайджана нарушили режим перемирия 170 раз, произведя более 1500 выстрелов
Источник подтвердил, что текст документа готов и проходит межведомственное согласование.
Partner news
Последние новости
Долларовых миллиардеров в мире стало меньше за 2018 год Их совокупное состояние также сократилось на 388 млрд долларов.
В Чили протестующие разгромили церкви и подожгли иконы В начале ноября президент объявил о мерах по ужесточению общественного порядка, что вызвало новую волну протестов. Демонстранты впервые начали сооружать уличные баррикады.
В Грузии задержали 28 протестующих против показа фильма о геях-танцорах В ведомстве начато расследование по четырем делам - нападения со стороны участников акции на правозащитницу Анну Субелиани и политика Давида Бердзенишвили
Поколению миллениалов предрекли быструю смерть и безработицу Главными проблемами представителей этого поколения эксперты называют гипертонию, тяжелую депрессию, высокий уровень холестерина, большое число суицидов и смерть от передозировок.