Пашинян: Международные инвесторы заинтересованы Арменией

PanARMENIAN.Net - Международная пресса продолжает озвучивать высокие оценки экономической политики и реформ правительства Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя материал Reuters обэкономических реформах Армении.

«Наряду с новым политическим имиджем формируется новый экономический имидж нашей страны, показывая Армению как привлекательную для инвестиций страну, в которой заинтересованы международные инвесторы»,- отметил Пашинян.

Публикация Reuters на сайте nasdaq.com рассказывает о быстром росте армянской экономики и налоговых реформах.