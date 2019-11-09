Пашинян: Международные инвесторы заинтересованы Арменией

Пашинян: Международные инвесторы заинтересованы Арменией
9 ноября 2019 - 15:49 AMT

PanARMENIAN.Net - Международная пресса продолжает озвучивать высокие оценки экономической политики и реформ правительства Армении. Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя материал Reuters обэкономических реформах Армении.

«Наряду с новым политическим имиджем формируется новый экономический имидж нашей страны, показывая Армению как привлекательную для инвестиций страну, в которой заинтересованы международные инвесторы»,- отметил Пашинян.

Публикация Reuters на сайте nasdaq.com рассказывает о быстром росте армянской экономики и налоговых реформах.

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