Самоуправляемый Uber сбил американку насмерть: Она шла не по пешеходному переходу

PanARMENIAN.Net - Самоуправляемый Uber, сбивший велосипедистку в 2018 году, «не знал» о существовании пешеходов вне переходов. Из-за этого машина сначала приняла женщину за другой автомобиль, а потом за велосипед. Об этом говорится в отчетах Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB) по итогам расследования аварии.

По данным ведомствам, самоуправляемый Uber заметил велосипедистку за 5,6 секунд до столкновения. Так как машина не ожидала, что человек может оказаться на дороге вне пешеходного перехода, она сначала распознала женщину как другой автомобиль, пишет TJ.

Система успела несколько раз сменить классификацию с «машины» на «другое», потом снова на «машину» и в итоге остановилась на велосипеде. К этому моменту до столкновения оставалось 1,2 секунды.

Однако самоуправляемый автомобиль не затормозил, потому что система потратила секунду на оценку потенциального столкновения. Автоматическое торможение началось только за 0,2 секунды до аварии, когда ПО Uber решило, что столкновение уже неизбежно.

Задержку в систему ввели намеренно — инженеров беспокоили ложные срабатывания и таким образом они избавились от проблемы. Кроме того, в Uber отключили встроенную автоматическую систему торможения Volvo, которая по заявлению производителя, могла бы снизить скорость до столкновения или избежать его.

В отчете NTSB также говорится, что внутренняя рабочая структура Uber была построена ошибочно. В компании не было «культуры безопасности»: в подразделении самоуправляемых автомобилей не было ни операционного отдела безопасности ни даже менеджера по безопасности.

Смертельная авария с самоуправляемым Uber произошла в Аризоне 19 марта 2018 года. Машина сбила велосипедистку, которая переходила дорогу в неположенном месте. После этого Uber приостановила тестирование самоуправляемых автомобилей в США, а американские власти начали расследование. В мае компания закрыла программу в Аризоне и уволила 300 сотрудников.

В июне 2018 года стало известно, что водитель самоуправляемого Uber смотрела за рулем американский аналог шоу «Голос». Она не видела велосипедистку, потому что не следила за дорогой. В марте 2019 года американские власти заявили, что не станут предъявлять Uber уголовные обвинения из-за смерти женщины. Следствие не нашло оснований для привлечения корпорации к ответственности.