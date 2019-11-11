Роухани: В Иране обнаружено новое нефтяное месторождение
11 ноября 2019 - 10:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.
Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе, пишет Gazeta.ru со ссылкой на AP News.
Такое заявление Роухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.
Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.
Самое значимое
В апреле 2019 года азербайджанские СМИ сообщили, что стратегические высоты на границе с Арменией взяты под контроль их правительства.
Жерар был одним из любимых актеров режиссера Клода Лелюша — он снялся почти в 20 его картинах. Всего на счету Жерара 42 кинороли.
У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.
19 человек пострадали, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Лавров: Меморандум о допуске российских специалистов на биолаборатории в Армении вскоре подпишут По его словам, есть Конвенция по запрещению биологического и токсинного оружия (КБТО), которая запрещает разработку такого оружия.
Лавров: Готовы способствовать нормализации отношений Армении и Турции «Мы не видим каких-либо оснований полагать, что кто-то начнет войну между этими странами, и, в любом случае, вся наша политика направлена на то, чтобы здесь устанавливался мир, сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество»
Лавров: Без согласия народа Нагорного Карабаха невозможны какие-либо договоренности Он также ответи на вопрос, каким видит решение карабахского конфликта при том, что Азербайджан настаивает на его разрешении исключительно при соблюдении своей территориальной целостности.
Армения - в топ-7 стран по ощущению безопасности у жителей, наряду со Швейцарией В целом, по результатам опроса, Армения набрала 85 баллов, заняв 11-е место, наряду с Францией, Ирландией, Японией, Швецией, Мьянмой и Саудовской Аравией.