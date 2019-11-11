Роухани: В Иране обнаружено новое нефтяное месторождение

PanARMENIAN.Net - Президент Ирана Хасан Роухани заявил об обнаружении нового нефтяного месторождения на юге страны с предполагаемой добычей нефти в 50 млрд баррелей.

Новое нефтяное месторождение может стать вторым по величине в Иране после месторождения, содержащего 65 млрд баррелей в Ахвазе, пишет Gazeta.ru со ссылкой на AP News.

Такое заявление Роухани сделал в связи с тем, что Иран столкнулся с жесткими санкциями США после того, как последние отказались от ядерной сделки с мировыми державами в 2018 году.

Иранский лидер отметил, что данная находка может увеличить доказанные запасы страны на треть.