Пашинян отправится во Францию с рабочим визитом

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с супругой Анной Акопян 11-12 ноября с рабочим визитом посетит Францию для участия во Втором Парижском форуме мира и 40-й Генеральной конференции ЮНЕСКО. Об этом сообщает пресс-служба правительства РА.

В первый день визита Пашинян примет участие в официальном приеме от имени президента Франции в честь глав государств и правительств, участвующих во Втором Парижском форуме мира.

12 ноября премьер примет участие в открытии Второго Парижского форума мира и тематической дискуссии в рамках мероприятия, в ходе которого он выступит с речью. Планируется вручение Пашиняном символического подарка Библиотеке Парижского форума мира.

В рамках визита в Париж премьер-министр Армении также посетит офис Международной организации Франкофонии и встретится с генеральным секретарем МОФ Луиз Мушикивабо.

Планируется визит премьера и его супруги в штаб-квартиру ЮНЕСКО и их участие в работе 40-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Пашинян выступит с речью в рамках тематического обсуждения конференции. Премьер также встретится с генеральным секретарем ЮНЕСКО Одри Азуле и даст интервью пресс-службе ЮНЕСКО.

В рамках визита премьер Армении и его супруга встретятся с руководителями армянских духовных и мирских структур Франции. В честь Никола Пашиняна и Анны Акопян состоится официальный прием, в рамках которого премьер выступит с речью.